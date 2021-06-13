الكاظمي: اوفينا بوعدنا لافتتاح مشاريع متلكئة لسنوات ومازال أمام الناصرية الجريحة الكثير من العمل لتستعيد عافيتها

2021/06/13 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت وجهة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى ذي قار هذه المرة ضمن محطات جولاته الداخلية التي يجريها بين الحين والآخر منذ تولي مهام منصبه قبل أكثر من عام قبل الآن وشملت في أوقات سابقة البصرة والمثنى والموصل وكربلاء والأنبار … Readmore

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