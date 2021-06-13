2021/06/13 | 10:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق يكثف استعداداته لمواجهة إيران سعيا لخطف بطاقة التأهل

أكد الملاك التدريبي لمنتخب العراق، سعيه لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة إيران المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة وضمان التأهل الرسمي للمرحلة النهائية، والابتعاد عن الحسابات المعقدة لأصحاب المراكز الثانية في المجموعات الثمانية.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب العراق هشام محمد، ان منتخب العراق رفع وتيرة الإعداد تحضيرا لمواجهة منتخب إيران بعد غد الثلاثاء، من خلال مواصلة تدريباته على ملعب مدينة حمد الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، بعد استعادة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه منتخب إيران، موضحا ان جميع اللاعبين خضعوا يوم أمس إلى مسحة كورونا والتي جاءت جميعها سلبية، مبينا ان هذا الأمر يبعث على الاطمئنان لدى بعثة المنتخب لسلامة جميع المتواجدين قبل مباراة الجولة الأخيرة.

وأكد محمد انضمام اللاعب علي فائز إلى الوحدات التدريبية للمنتخب بخوضه تدريبات استشفائية، بعد راحة سلبية نتيجة الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل، بسبب إصابته بفيروس كورونا في البحرين، وقد لا يتواجد في القائمة الرسمية لمباراة منتخب إيران بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية، بينما في الوقت الذي استعاد فيه منتخب العراق خدمات اللاعبين أمجد عطوان، وعلاء مهاوي بعد عودتهما من الإيقاف في مباراة هونغ كونغ نتيجة تراكم البطاقات الملونة.





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