جدول الرحلات على متن طائرات الجوية العراقية ليوم غد

2021/06/13 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن جدول رحلاتها ليوم غد الاثنين.

وبحسب الجدول أدناه فان عدد الرحلات بلغ 42 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

وبلغ عدد الرحلات الداخلية 14 رحلة والرحلات الخارجية 28 رحلة.

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