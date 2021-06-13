إيران تطلب من العراق تأجيل زيارة وفد الموارد المائية الى طهران للشهر المقبل

2021/06/13 | 10:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، عوني ذياب، تأجيل الزيارة المرتقبة لوفد وزارة الموارد المائية العراقية إلى طهران، للتباحث بشأن مشكلة المياه التي يواجهها العراق مع الطرف الإيراني، إلى الشهر المقبل.وقال ذياب إنه “كان من المقرر أن يتوجه … Readmore

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