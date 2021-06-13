2021/06/13 | 10:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط 20 الف حبة مخدرة مخبأة بين الانقاض في صحراء الرطبة كانت معدة للتهريب.

وذكرت المديرية في بيان أنه “استمراراً للمهام التي تقوم بها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والمتمثلة بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لاحدى مفاصل المديرية – شعبة استخبارات الفرقة الاولى – والتي أكدت وجود كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بين انقاض الحديد والسكراب في الصحراء جنوب شرق الرطبة بالانبار”.

وأضافت “الحبوب تعمد اصحابها وضعها في هذا المكان لتضليل الاجهزة الاستخبارية وتسهيل عملية استلامها من قبل العصابات الاخرى التي كانت تنوي تهريبها لبقية المحافظات وعلى اثر ذلك باشرت مفارز الشعبة اعلاه وبالاشتراك مع الفوج الاول لواء المشاة الاول بالتحرك نحو الهدف وتتمكن من ضبط ٢٠ الف حبه مخدرة معبأه باكياس سعة ٢٠٠٠ حبة للكيس الواحد من النوع المسمى (صفر واحد) ذات التاثير العقلي الشديد”.

وأشارت إلى “تسليم المواد للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بصددها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تضبط 20 الف حبة مخدرة مخبأة بين الانقاض في صحراء الرطبة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تضبط 20 الف حبة مخدرة مخبأة بين الانقاض في صحراء الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).