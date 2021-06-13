2021/06/13 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على عصابة سرقت ٩٠ مليون دينار ومصوغات ذهبية من داخل احد المنازل في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بفترة قياسية.. القبض على عصابة سرقت ٩٠ مليون دينار ومصوغات ذهبية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بفترة قياسية.. القبض على عصابة سرقت ٩٠ مليون دينار ومصوغات ذهبية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).