في ذكرى رحيل المناضل الكبير عبد الرزاق فيلي

2021/06/13 | 10:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر علينا، اليوم الاحد 13/6/2021، الذكرى السنوية لرحيل المناضل الكبير عبدالرزاق عزيز ميرزا، أحد اصدقاء فقيد الامة الرئيس مام جلال والمناضل الكبير عادل مراد، وأحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكوردستاني.

الراحل عبد الرزاق فيلي من الشخصيات المناضلة الكبيرة في الحركة التحررية لشعب كوردستان، وكانت له مواقف مشرفة وكبيرة، وناضل بكل جهد ودون كلل أو ملل لتحرير شعب كوردستان من الظلم والاضطهاد.

والمناضل الكبير عبدالرزاق عزيز ميرزا، المعروف باسم عبدالرزاق فيلي، ولد في بغداد العام 1945، وهو أب لثلاث فتيات، تقلد العديد من المناصب في الاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة اقليم كوردستان في داخل اقليم كوردستان والخارج.

PUKmedia خاص

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