2021/06/13 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أن ملهى ليليا للمثليين في أورلاندو في ولاية فلوريدا كان هدفا لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 49 شخصا في 2016، أصبح يُعتبر “نصبا تذكاريا وطنيا” لإحياء الذكرى الخامسة للاعتداء.وقال الرئيس الأميركي “في الأيام … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعلن ملهي ليليا للمثليين استهدفه هجوم إرهابي “نصبا وطنيا” في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعلن ملهي ليليا للمثليين استهدفه هجوم إرهابي “نصبا وطنيا” في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).