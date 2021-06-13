الاستخبارات العسكرية: ضبط 20 ألف حبه مخدرة مخبأة بين الانقاض غربي الأنبار

2021/06/13 | 10:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، ضبط 20 ألف حبه مخدرة مخبأة بين الانقاض في صحراء الرطبة في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لاحدى مفاصل المديرية، والتي أكدت وجود كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بين انقاض الحديد والسكراب في الصحراء جنوب شرق الرطبة في محافظة الانبار، تعمد اصحابها […]

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