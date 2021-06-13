الاستخبارات العسكرية تضبط شحنة ضخمة من المخدرات ’مدفونة’ في الصحراء! (صور)

2021/06/13 | 10:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأحد، ضبط شحنة ضخمة من المخدرات في صحراء الرطبة.

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وقالت الاستخبارات في بيان تلقى "ناس"، (13 حزيران 2021)، إنه "استمراراً للمهام التي تقوم بها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والمتمثلة بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لإحدى مفاصل المديرية - شعبة استخبارات الفرقة الاولى، والتي أكدت وجود كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بين انقاض الحديد والسكراب في الصحراء جنوب شرق الرطبة بالأنبار، تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات في صحراء الرطبة".

وأضافت، "حيث تعمد أصحاب الشحنة وضعها في هذا المكان لتضليل الأجهزة الاستخبارية وتسهيل عملية استلامها من قبل العصابات الأخرى التي كانت تنوي تهريبها لبقية المحافظات".

وتابعت، "وعلى إثر ذلك باشرت مفارز الشعبة اعلاه وبالاشتراك مع الفوج الاول لواء المشاة الاول بالتحرك نحو الهدف، حيث تمكنت من ضبط ٢٠ ألف حبه مخدرة معبأه بأكياس سعة ٢٠٠٠ حبة للكيس الواحد من النوع المسمى صفر واحد، ذات التأثير العقلي الشديد، وقد تم تسليم المواد للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بصددها".

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