المرصد السوري يكشف حصيلة ضحايا

2021/06/13 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واحدة من أكبر المجازر في مدينة عفرين (شمالي غربي حلب)، ارتفع عدد القتلى جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مستشفى الشفاء، السبت، إلى 19 شخصا بينهم 17 مدنيا، ضمنهم نساء وأطفال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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