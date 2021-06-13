اسعار الدولار مقابل الدينار في الاسواق العراقية

2021/06/13 | 11:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الاحد.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (13 حزيران 2021)، جاء على النحو التالي :

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار 150,500 سعر شراء الدولار 149,500 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد100 دولار 2,400,000 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو 121,07 دولار100 باوند 141,10 دولار100 دولار 839,36 ليرة تركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعادن سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1876,40 $ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفط سعر برميل نفط الخام برنـت 72,56 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكـي 70,82 دولار

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