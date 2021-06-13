اعتقال 8 متسللين سوريين غربي نينوى

2021/06/13 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن مهامها، شاركت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بتامين الحدود الدولية مع بقية القطعات.

وقالت المديرية في بيان، انه وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود عدد من المتسللين من الاراضي السورية باتجاه اراضينا عن طريق التهريب وبمساعدة الكاميرات الحرارية.

واضاف البيان، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ من نصب كمين محكم للمتسللين الثمانية والقبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى.

وتبين انهم يحملون الجنسية السورية وقدموا بمساعدة احد المهربين.



تم إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

PUKmedia مديرية الاستخبارات العسكرية

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