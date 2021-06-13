الصحة العالمية: لاتستبعد فرضية تسرب كورونا من مختبر

2021/06/13 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لا يستبعد أن يكون فايروس كورونا قد تسرب من مختبر.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فايروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفايروس، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفايروس.



إنهم يستحقون ذلك.



هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".

ووفقا له، لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فايروس سارس- CoV-2 (كورونا)، مضيفا أنه يجب النظر في كل فرضية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي تقريرا لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرف على أسباب منشأ فايروس كورونا.

واعتبر خبراء منظمة الصحة العالمية أن تسرب الفايروس من المختبر فرضية "غير مرجحة كثيرا" ورجحوا أن يكون فايروس السارس- CoV-2 (كورونا) ينتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.

من جانبها أكدت الصين في أكثر من مناسبة أنها لم تخف أي معطيات فيما يتعلق بوباء كورونا.

PUKmedia وكالات

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