الانبار.. كمين محكم يطيح بـ8 متسللين قادمين من سوريا

2021/06/13 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاحد، الإطاحة بـ8 متسللين من سوريا باتجاه اراضينا غربي محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود عدد من المتسللين من الاراضي السورية باتجاه اراضينا عن طريق التهريب وبمساعدة الكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ من نصب كمين محكم للمتسللين الثمانية والقبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى".

واشارت المديرية الى أن "المتسللين يحملون الجنسية السورية وقدموا بمساعدة احد المهربين".

ولفتت الى انه "تم إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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