الصحة تلوح بإجراءات شديدة: لا توصيات جديدة حول حظر التجوال

2021/06/13 | 11:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

استبعدت وزارة الصحة، الأحد، إعادة فرض حظر شامل للتجوال في البلاد، فيما نفت رفع توصيات لرفع إجراءات الإغلاق الجزئي.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح، 13 حزيران/يونيو، إنّ "الوزارة لم ترفع حتى الآن أية توصيات تتعلق برفع الحظر الجزئي بأكمله أو تقليص ساعاته، لأن الوضع الوبائي الحالي غير مستقر ولا يسمح بتحقيق هذا الأمر".

وأضاف الحلفي، أنّ "العودة إلى الحظر الشامل خيار مستحيل حاليًا في ظل الإقبال على التطعيم باللقاحات"، مشيرًا إلى أنّ تطبيق إجراءات الإغلاق الشامل مرهون بالموقف الوبائي اليومي.

ورأى المسؤول في وزارة الصحة، أنّ عدد الأشخاص الخاضعين لحملات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، "دون مستوى الطموح"، محذرًا من "التهاون وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وشدد الحلفي، أنّ "عدم الالتزام سيدعو الوزارة إلى اتخاذ إجراءات شديدة، لأن المرحلة المقبلة تتطلب بذل ومضاعفة الجهود في توعية المواطنين وزيادة حملات المسح المستمر".

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