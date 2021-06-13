بالصور:نادي كربلاء يبيت في الصحراء اثناء عودته من كركوك

2021/06/13 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المكتب الاعلامي لنادي كربلاء ان

الفريق الكروي قضى ليلته امس في العراء

بسبب عطل فني بالحافلة التي اقلتهم الى

كركوك اثناء عودتهم من مباراة مع نادي

غاز الشمال

وبين نادي كربلاء خلال بيان وجهه الى من

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