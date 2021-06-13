الناطق باسم القائد العام: ضبط منصات صواريخ.. وتوجيهات عليا بشأن قتلة الناشطين

2021/06/13 | 11:34 - المصدر: وكالة ناس

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ابرز ماجاء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة:

اكد السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي حالة الاستقرار الامني لمحافظة ذي قار واصدر سيادته توجيهاً للأجهزة الأمنية كافة بالتعاون المكثف والعمل الجاد لمنع أي خروقات جديدة.

مشيرا خلال زيارته للمحافظة انها اليوم امام وضع جديد يجب الحفاظ عليه وتطويره من خلال العمل المتواصل من جميع الاطراف ،مشددا على ان هذا الاستقرار النسبي لابد وان يترافق مع الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية والعمرانية من اجل خلق فرصة أمل للمواطنين عامة للشباب خاصة الذين عانوا من مشاكل لمدة طويلة ولم تمنح لهم فرصة العمل لصالح محافظتهم.

من جانب اخر، نبه السيد القائد العام للقوات المسلحة على العمل الجاد من الاجهزة الامنية والقضائية للتحقيق في ملف قتلة الناشطين المدنيين، منوها الى ان القوات الامنية القت القبض في وقت سابق على قتلة الصحفي الشهيد احمد عبد الصمد واعداد مما يعرف ب"فرق الموت" في محافظة البصرة.

في سياق متصل ، وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الاهتمام بأرزاق الجيش العراقي وتوفير وجبات غذائية نموذجية لمقاتلينا الابطال في مختلف صنوف القوات المسلحة ، وقرر تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة توزيع الارزاق ومراجعة كافة الإجراءات المتخذة سابقا في هذا الملف.

اما حصيلة العمليات العسكرية المنفذة من كافة فرق الجيش العراقي ضمن قيادة القوات البرية وعلى ضوء المعلومات الاستخبارية الدقيقة الواردة من مديرية الاستخبارات العسكرية، كانت حصيلة العمليات العسكرية المنفذة للفترة من ٥ ولغاية ١١حزيران ٢٠٢١، كما يلي: تم القاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بضمنها الإرهاب، كما عثرت قواتنا على ١٦٩ عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، و ٤٢ وكراً و مخبأ و٣٦كدس للعتاد والاسلحة المتنوعة، وقتلت ٣ من الارهابيين، وعثرت على ٥٢ أسلحة خفيفة و متوسطة، فيما عثرت أيضاً على ١٤٣ مقذوف مختلفة العيارات، فيما تم احباط ١٧ عملية تهريب، والقت القبض على ٧ متسللين عبر الحدود العراقية السورية والعثور على ٥ منصات لاطلاق الصواريخ.

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