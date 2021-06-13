اللواء رسول: الكاظمي أكّد على العمل الجاد للتحقيق بملف قتل الناشطين

2021/06/13 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، ان ذكرى فتوى الجهاد الكفائي ستبقى نبراساً في الوحدة لمجابهة بقايا داعش، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بضرورة الاهتمام بارزاق الجيش.

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