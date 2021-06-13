2021/06/13 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قطعة صغيرة من نسيج صوفي مطرز بنية اللون عُثر عليها في النرويج مؤخرًا، قد ‏يعتبرها البعض للوهلة الأولى قطعة نسيج ‏مهملة، لكنها في حقيقة الأمر تُعد اكتشافًا ‏أذهل علماء الآثار، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نسيج من عصر “الفايكنغ”..



اكتشاف يثير ذهول العلماء المركز الخبري الوطني.

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