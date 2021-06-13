مرجع ديني شيعي يعلق على محاولة هدم جامع ابي حنيفة النعمان

2021/06/13 | 11:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق المرجع الديني والسياسي جواد الخالصي، الاحد، على التظاهرات الداعية لغلق جامع أبي حنيفة النعمان في مدينة الاعظمية، موضحا ان اذناب العدو بدأ بالتحرك لاثارة المعارك الداخلية واحداث الفتنة الطائفية.

وذكر الخالصي في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (13 حزيران 2021)، انه "بعد ظهور محور الأمة متحدا في مواجهة الكيان الصهيوني وداعميه خلال معارك القدس وغزة، بدأ أذناب العدو وأدوات الشيطان بالتحرك لإثارة المعارك الداخلية باسم التماثيل وهدم المساجد وحرق المراقد..!!".

واضاف، انها "آخر محاولاتهم البائسة لإرجاع المعركة إلى المرحلة السابقة مرحلة الطائفية المقيتة داخل جسم الأمة بعد أن وعت الأمة حقيقة المعركة مع الصهيونية وأذنابها...



ولكن هيهات".

N.A

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