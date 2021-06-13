وزير الصحة: الموقف الوبائي لفايروس كورونا يسير نحو الافضل

2021/06/13 | 11:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزيرؤ الصحة في حكومة اقليم كوردستان ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في اقليم كطوردستان يسير نحو الافضل لكن هذا لايعني انتهاء مخاطر الفايروس.

وقال الدكتور سامان برزنجي خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في اقليم كوردستان يسير نحو الافضل لكن هذا لايعني انتهاء مخاطر الفايروس بشكل نهائي.

واضاف: ان الموقف الوبائي في اقليم كوردستان افضل بكثير مما تشهده بعض الدول، ونحن ندعو المواطنين الى الاستمرار في الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

واوضح: ان توزيع اللقاحات المضادة لفايروس كورونا على المواطنين ستستمر بشكل يومي، ونحن ندعو المواطنين الى التوجه لمنافذ التلقيح واستلام القاحات المخصصة لمواجهة فايروس كورونا.

واشار الى انه من السابق لاوزانه الحديث عن حصول مناعة القطيع لدى المواطنين ونحتاج الى التزتام اكثر بالتعليمات الصحية وكميات اكبر من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا

PUKmedia خاص

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