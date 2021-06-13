فتح شوارع 'مهمة' في العاصمة بغداد

2021/06/13 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، اليوم الاحد، افتتاح الطريق من ساحة الملك فيصل الى شبكة الاعلام العراقي ومن جسر السنك باتجاه فندق "المنصور مليا".

وذكر بيان لاعلام قيادة عمليات بغداد، ورد للسومرية نيوز، ان "قائد عمليات بغداد يأمر بفتح الطريق ذهابا وايابا من ساحة الملك فيصل الى "شبكة الاعلام العراقي" ومن جسر السنك باتجاه فندق "المنصور مليا".

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