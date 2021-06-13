توجيه من الكاظمي يخص ملف قتل الناشطين

2021/06/13 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد على العمل الجاد بين الاجهزة الامنية والقضائية للتحقيق بملف قتل الناشطين.

وذكر اللواء رسول خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، ان " الكاظمي أصدر توجيهات عدّة خلال زيارته لمحافظة ذي قار"، مؤكدا ان "رئيس الوزراء وجه بضرورة العمل الجاد بين اجهزة الامن والقضاء للتحقيق بملف قتل الناشطين".

وفيما يخص ذكرى صدور فتوى المرجعية التي انطلقت على اثر سيطرة عصابات داعش على عدد من محافظات العراق اشار رسول الى ان "ذكرى فتوى الجهاد الكفائي ستبقى نبراساً في وحدتنا لمواجهة بقايا داعش".واضاف ان "القوات الأمنية ألقت القبض على العديد من المطلوبين والمتهمين بقضايا مختلفة في حزيران الجاري".

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