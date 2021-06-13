ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة في العراق

2021/06/13 | 12:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأحد، ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة في بعض مدن العراق خلال الأيام المقبلة.وقال عطية، في منشور على (الفيسبوك)، إن “هناك ارتفاعاً تدريجياً سيطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الأحد، وتبلغ ذروة الارتفاع نهار يوم الثلاثاء حيث تقترب من 50 مئوية في بعض مناطق …

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