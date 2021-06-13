نقابة الصحفيين في كربلاء تستضيف الدكتور غالب الدعمي

2021/06/13 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيّف فرع نقابة الصحفيين العراقيين في

كربلاء المقدسة، مساء اليوم السبت،

بمقرّه وضمن أمسية إعلامية

الصحفي البارز والمحلّل السياسي

الدكتور غالب الدعمي، للحديث عن تجربته

الإعلامية والصحفية بحضور عدد من

ز

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