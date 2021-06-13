الغاز الإيراني ودخول وحدات توليدية جديدة وراء تحسن الطاقة الكهربائية

2021/06/13 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء يوم الاحد، ان

زيادة اطلاقات الغاز الإيراني ودخول

وحدات توليدية جديدة وراء ارتفاع تجهيز

الكهرباء خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى ان

"الوزارة سبق وأن أعل

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