وفاة الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 85 عاما

2021/06/13 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح

اليوم الأحد، خبر وفاة الشاعر العراقي

سعدي يوسف عن عمر يناهز الخامسة

والثمانين عاما.

ونعى عدد من المثقفين والشعراء على

صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي

وفاة الشا

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