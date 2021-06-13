رحيل الشاعر المغترب.. من هو سعدي يوسف؟

2021/06/13 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل الشاعر العراقي سعدي يوسف، صباح اليوم الأحد، عن 87 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان يرقد الشاعر بأحد المستشفيات في لندن منذ الرابع منذ أبريل الماضي متأثراً بمضاعفات سرطان الرئة.

وسعدي يوسف شاعر عراقي وكاتب ومترجم، ولد في أبي الخصيب، في البصرة عام 1934، أكمل دراسته الثانوية في البصرة، وتخرج في دار المعلمين العالية ببغداد 1954 “ليسانس شرف في آداب العربية”، عمل في التدريس والصحافة الثقافية، وغادر العراق في السبعينات، أقام في لندن ونال جوائز في الشعر، منها جائزة سلطان بن علي العويس، والتي سحبت منه لاحقا، والجائزة الإيطالية العالمية، وجائزة “كافافي” من الجمعية الهلينية، وفي عام 2005 نال جائزة فيرونيا الإيطالية لأفضل مؤلف أجنبي، وفي عام 2008 حصل على جائزة المتروبولس في مونتريال الكندية.

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