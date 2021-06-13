2021/06/13 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوب وفق احكام المادة (٤/ أرهاب) لانتمائة لعصابات داعش الارهابي كان يشغل منصب احد شرعي داعش ، فضلا” عن عملة ضمن المفارز الارهابية الوهمية ومايسمى ديوان المساجد وعمل مؤذن لجامع العيثات في قضاء الحويجة وكذلك اشتراكة بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين الذين لم يبايعوا العصابات الإرهابية قبل عمليات التحرير ، حيث تم تدوين اقوالة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات: القبض على احد شرعي داعش المكنى (ابو رحمه) في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات: القبض على احد شرعي داعش المكنى (ابو رحمه) في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).