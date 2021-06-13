محافظ ذي قار يشيد بزيارة الكاظمي ويؤكد: مقبلون على مشاريع مهمة وحيوية

2021/06/13 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أشاد محافظ ذي قار، أحمد غني، اليوم الأحد، بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى ‏الكاظمي، إلى المحافظة، فيما أكد أن المحافظة مقبلة على مشاريع مهمة وحيوية.‏ وقال غني، في حديث خاص […]

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