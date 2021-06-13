قوباد طالباني يفتتح قسماً جديداً للعناية المركزة في السليمانية

2021/06/13 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد 13/6/2021، قسم العناية المركزة في مستشفى الشهيد الدكتور هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا.

وقال بيستون رفيق مدير ادارة مستشفى الشهيد الدكتور هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان القسم الجديد يضم 24 سريرا وهو سيقدم الخدمات الضرورية للمصابين بفايروس كورونا والذين يحتاجون الى المكوث في ردهات العناية المركزة.

واضاف: ان القسم الجديد انشأ على نفقة المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، وسيساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات للمصابين بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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