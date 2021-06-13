بالصور.. انطلاق عملية لملاحقة فلول داعش في كرميان

2021/06/13 | 12:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت عملية امنية مشتركة اليوم الاحد 13/6/2021 لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي في نهر (كاني ماسي)، من قبل قوات الفوج الثاني اللواء الثالث مشاة، مع قوات اسايش كرميان، في الحدود بين جلولاء وخانقين.

PUKmedia حيدر زنكنة

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