توضيح من الدفاع حول سحب صلاحيات وزيرها من قبل الكاظمي

2021/06/13 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع، السبت، سحب صلاحيات

وزيرها المتعلقة بالمناصب الأمنية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي تابعته

وكالة نون اليوم ، (12 حزيران 2021)، انه

“انتشر في بعض المواقع الإخبارية خلال

الساعات الماضية خ

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