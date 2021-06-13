تعرف على القيمة الحقيقية للمنحة العراقية من النفط إلى لبنان - عاجل

2021/06/13 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الأحد، أن قيمة ما اعطاه العراق للبنان ضمن هذه الاتفاقية او عملية البيع يساوي 350 مليون دولار.

وقال الجواهري في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن " قيمة الطن المتري من النفط تساوي 7.3 برميل، فيما تبلغ قيمة الطن الوزني من النفط 6.3 برميل".

وأضاف أن " المليون طن من النفط العراقي الى لبنان ستعادل 7 ملايين برميل"، مشيراً إلى أن ""احتساب سعر الدولار بـ1500 ليرة لبنانية، يعني أنه لا قيمة له، خاصة وان سعر الدولار الان هو 15 الف ليرة لبنانية".

هذا وكانت الحكومة اللبنانية ان العراق رفع الكمية الى مليون طن نفط سنوياً، وذلك عبر تبليغ رسمي من حكومة العراق، وفيه قدم دياب شكره الى العراق، بحسب ما قاله في مؤتمره الصحفي.

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