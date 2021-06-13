النزاهـة تضبـط معامـلات قـــروضٍ لم تُسَـدَّدْ  بالمصرف الزراعي التعاوني في النجف

2021/06/13 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، ضبط الأوليَّات الخاصَّة لعددٍ من مُعاملات القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعيّ التعاونيّ - فرعي النجف والمناذرة؛ لعدم تسديد أقساطها كاملةً.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذتها كوادر مكتب تحقيق النجف؛ استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "ضبطت أوليَّات (46) معاملة قرضٍ ممنوحة لعددٍ من المُقترضين من المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في كلٍّ من النجف والمناذرة، وذلك لعدم تسديد كامل أقساط تلك القروض، رغم انتهاء آجال تسديد البعض منها".

وأضاف البيان، أن "تاريخ منح القروض ابتداءً من عام 2002 صعوداً، ورغم مرور مُدَّةٍ طويلةٍ على منحها، إلا أنَّه لم تُسَدَّدْ أقساطُها كاملةً حتى الآن، مُشيرةً إلى عدم قيام المصرف الزراعيِّ بمتابعة تسديد القروض أو اتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة بصدد إعادة مبالغها".

وأكد، "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعـرضه على قـاضي محـكـمة تحـقـيق النجف المُخـتـصَّـة بقـضايا الـنـزاهـة؛ لاتّـخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

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