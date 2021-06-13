الاطاحة بـ'ابو رحمة' في صلاح الدين

2021/06/13 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على احد شرعي داعش المكنى (ابو رحمة) في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة صلاح الدين".

وأضافت، ان "المتهم مطلوب وفق احكام المادة (٤/ أرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي وكان يشغل منصب احد شرعي داعش، فضلا عن عملة ضمن المفارز الارهابية الوهمية ومايسمى ديوان المساجد وعمل مؤذن لجامع العيثات في قضاء الحويجة وكذلك اشتراكه بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين الذين لم يبايعوا العصابات الإرهابية قبل عمليات التحرير".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تدوين اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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