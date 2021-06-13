2021/06/13 | 13:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات البصرة يعلق على إطلاق النار احتفالا بفوز المنتخب الوطني

علق قائد عمليات البصرة، علي عبد الحسين الماجدي، الاحد، على إطلاق النار احتفالا بفوز المنتخب الوطني العراقي.

وقال الماجدي في بيان، إن "الرمي العشوائي في المناسبات تسبب بقتل وجرح الكثير من المواطنين وتعرض آخرين إلى الخطر"، موجها بـ "احالة مطلقي العيارات النارية والرصاص الحي إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لغيرهم".

وأضاف أن "علينا الاحتفال بطريقة حضارية كحضارة البصرة وتاريخ أهلها المشرف في المناسبات العزيزة على قلوبنا والمعروفة وسط الشارع البصري".

وبين أن "فوز المنتخب الوطني فرحة كبيرة لجميع العراقيين ولكن إطلاق العيارات النارية يعكس الصورة السلبية لثقافة العراقيين والكرة العراقية خصوصا ونحن مقبلين على مناسبة وحدث رياضي كبير (خليجي 25)".

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