لجنة الثقافة تنعى سعدي يوسف: أثرى المكتبة الشعرية بقصائده الشجاعة

2021/06/13 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

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لجنة الثقافة تعزي الشعراء والادباء بوفاة الشاعر سعدي يوسف

عزت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب اتحاد الادباء والكتاب في العراق والشعراء بوفاة الشاعر سعدي يوسف في العاصمة البريطانية لندن إثر مرض عضال.وقالت السيدة رئيس اللجنة والسادة الأعضاء، تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة الشاعر يوسف الذي يعد احدى قامات الشعر المعاصر وهو احد مؤسسي اتحاد الادباء والكتاب الذي اثرى المكتبة الشعرية بقصائده الشجاعة .وتقدمت اللجنة الى محبي الفقيد وذويه بخالص المواساة، سائلين العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة، وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.وانا لله وانا اليه راجعون

لجنة الثقافة والسياحة والاثارفي مجلس النواب

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