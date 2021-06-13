حريق كبير يلتهم معمل تدوير النفايات جنوبي الناصرية والخسائر 150 مليون دينار

2021/06/13 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادى حريق كبير اندلع في محافظة ذي قار، إلى التهام معمل تدوير النفايات جنوبي المحافظة.

وقالت مصادر محلية أن حريقا كبيرا التهم معمل تدوير النفايات في منطقة سيد خضير جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب احتراق الطمر الصحي في المنطقة القريبة من المعمل، لافتا إلى أن الحريق التهم المعمل بالكامل، اذ بلغت الخسائر أكثر من مئة وخمسين مليون دينار عراقي.

وبين، أن إدارة المعمل طلبت الشكوى ضد مديرية بلدية الناصرية للتعويض.

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