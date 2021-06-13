الخالصي يعلق على دعوات هدم جامع ابي حنيفة

2021/06/13 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي عن موقفه من الدعوات التي ظهرت مؤخرا لغلق جامع أبي حنيفة النعمان في مدينة الاعظمية.

وأكد الخالصي في بيان جاء على شكل تغريدة نشرها على تويتر، ان من وصفهم بأذناب العدو وأدوات الشيطان بدأوا بالتحرك لإثارة المعارك الداخلية باسم التماثيل وهدم المساجد وحرق المراقد واحداث الفتنة الطائفية، وذلك بعد ظهور محور الأمة متحدا خلال المواجهة مع إسرائيل في معارك القدس وغزة، لافتا الى انهاآخر محاولاتهم البائسة لإرجاع المعركة إلى المرحلة السابقة مرحلة الطائفية المقيتة داخل جسم الأمة.

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