2021/06/13 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، حصيلة القروض التي تم منحها خلال نيسان الماضي .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم منح قرابة 95 قرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن حصيلة منحه قروض الـ”50″ مليون للبناء والترميم المركز الخبري الوطني.

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