مصرف الرافدين يعلن حصيلة قروض 50 مليون للبناء والترميم الممنوحة

2021/06/13 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين حصيلة القروض التي تم منحها خلال نيسان الماضي .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم منح قرابة 95 قرض البناء وترميم الدور السكنية البالغة 50 مليون دينار للموظفين و30 مليون للمواطنين اضافة الى 263 قرض مشاريع صغيرة”.

وأشار الى ان “المصرف مستمر في منح الخدمات والتسهيلات المصرفية والقروض لمختلف الشرائح عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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