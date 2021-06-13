مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة في الجامعات والمعاهد الحكومية

2021/06/13 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مصرف الرشيد الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة التدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية والبالغة (٢٥) مليون دينار

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان “المنح سيكون من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتم نشره لاحقاواضاف ان من بين الشروط ان يكون لدى الراغب بالتقديم توطين لدى المصرف”.

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