الرشيد يلغي شرط الكفيل لسلف إحدى الفئات

2021/06/13 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداداصدر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، بيانا اكد فيه الغاء شرط الكفيل في سلف شريحة معينة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “مصرف الرشيد قرر الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة التدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية والبالغة (٢٥) مليون دينار”.

واوضح ان “المنح سيكون من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتم نشره لاحقا”، مضيفا بأن من بين الشروط ان يكون لدى الراغب بالتقديم توطينا لدى المصرف”.

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