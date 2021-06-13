افتتاح مكتب جديد لشركتين نفطيتين في السليمانية

2021/06/13 | 13:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت شركتا كريسنت بتروليوم شركة النفط والغاز الخاصة الأولى في الشرق الأوسط ودانة غاز الاماراتية اليوم الاحد 13/6/2021 مكتبا جديدا لهما في مدينة السليمانية.

واعلنت الشركتان في بيان، انهما تمكنتا اليوم من انتاج 332 مليون برميل نفط في اقليم كوردستان.

وقالتا، ان المجموع العام للانتاج في مشروع الغاز في اقليم كوردستان تجاوز حتى الان 2 مليار دولار واستقطعت ميزانية كبيرة للاقليم والعراق.

PUKmedia

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