مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة تواصل الارتفاع

2021/06/13 | 13:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

واصلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الاحد، الارتفاع لتسجل اكثر من 200 مليون دولار.

وارتفعت مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، خلال مزاد بيع وشراء الدولار، اليوم، بنسبة 3.81%، لتصل إلى 218 مليوناً و422 ألفاً و159 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وافادت النشرة اليومية لمزاد البنك المركزي، بأن “المشتريات البالغة 192 مليوناً و92 ألفاً و159 دولاراً، ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 26 مليوناً و350 الف دولار بشكل نقدي”.

هذا وقام 34 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 12 شركة صرافة.

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