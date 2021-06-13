العراق يؤكد انخفاض أعداد النازحين إلى 37 ألفا

2021/06/13 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الهجرة العراقية انخفاض

أعداد النازحين العراقيين إلى 37 ألف

نازح، بعدما وصلت في العام 2014 إلى 750

ألفا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء

العراقية "واع"، أكد كريم النوري وكيل

وزارة الهجرة ا

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