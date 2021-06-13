2021/06/13 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة مؤقتا بسبب عاصفة رملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("غبار الكويت".. توقف الملاحة البحرية مؤقتا بسبب عاصفة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("غبار الكويت".. توقف الملاحة البحرية مؤقتا بسبب عاصفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).