الرشيد يلغي شرط الكفيل لسلف أساتذة الجامعات والمعاهد الحكومية

2021/06/13 | 13:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، إلغاء شرط الكفيل لسلف الأساتذة في الجامعات والمعاهد الحكومية.

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وذكر المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 حزيران 2021)، أنه "قرر مصرف الرشيد الغاء شرط الكفيل لسلف الاساتذة التدريسين في الجامعات والمعاهد الحكومية والبالغة ٢٥ مليون دينار".

وأوضح، أن "المنح سيكون من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتم نشره لاحقا".

وتابع، أن "من بين الشروط ان يكون راتب الراغب بالتقديم موطن لدى المصرف".

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